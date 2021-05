Hernán Condori ‘Cachuca’, líder de la banda musical ‘Los Mojarras’, hizo una revelación sobre su estado de salud. El cantante dijo que los médicos le han dicho que debe cuidarse porque de lo contrario, tendrá menos tiempo de vida.

“Tomo 16 pastillas diarias por la fibrosis pulmonar que me dejó muy mal, tengo mi corazón desahuciado, estoy jodido, hasta tiempo de vida me han dado”, dijo el popular ‘Cachuca’ a El Popular.

El artista contó también cuál fue la respuesta que les dio a los médicos que le advierton sobre el tiempo de vida que podría tener si no tenía los cuidados necesarios.

“Fueron sinceros, si me cuido en adelante me queda tanto tiempo de vida, si no me cuido me iré rápido. Obviamente le respondí como buen poeta, prefiero vivir 1 o 2 años como p… y no cuatro años de h… Tipo la mexicana Chabela Vargas, que estaba mal y le dijeron si se portaba bien viviría 3 años más, si se porta mal viviría 3 meses. Ella se encerró en su casa juntó a sus amigos, hacía reuniones diarias y murió al mes y medio. No sé si me iré en tres meses o luego”, señaló.

“Yo no me corro a la tumba, yo respeto a la muerte por eso vivo bien. Me iré como yo quiero vivir, yo pongo las reglas en mi vida”, puntualizó.

Recordemos que la noche de ayer ‘Cachuca’ cantó el tema “Triciclo Perú” junto a todo el elenco de “El artista del año” y emocionó al jurado por número musical.

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE

VIDEO RECOMENDADO

Josimar da su descargo tras denuncia de arquitecto por casa de playa en Asia