El director creativo peruano CALY presentó su proyecto musical debut con el lanzamiento del sencillo Fiebre al cien, una producción que marca su ingreso formal a la escena musical como cantautor.

Reconocido en la industria visual por su trabajo con artistas del pop nacional como Leslie Shaw, Marisol y Austin Palao, el artista ha desarrollado una trayectoria vinculada a la creación de identidades visuales, editoriales de moda y producciones audiovisuales.

Con este nuevo proyecto, CALY traslada su experiencia estética al terreno musical, integrando imagen, sonido y narrativa conceptual en una propuesta pop contemporánea.

Un proyecto construido durante casi una década

El proyecto musical que ahora presenta CALY fue desarrollado a lo largo de casi diez años, período en el que el artista consolidó su carrera como director creativo y exploró su propio lenguaje visual.

“Me tomó tiempo terminar porque estuve enfocado en desarrollar mi carrera como director y en madurar mi propio lenguaje visual. Este trabajo personal me sirvió como un laboratorio para mis proyectos con otros artistas”, explicó el artista sobre el proceso creativo iniciado entre 2016 y 2017.

El trabajo se estructura como una narrativa emocional en la que cada canción representa una etapa distinta dentro de un recorrido personal.

Canciones conectadas por estética y narrativa visual

El proyecto incluye otros temas como Interminable y Estoy aquí, que forman parte de una secuencia conceptual donde la estética visual cumple un rol central.

Según el artista, cada canción se asocia con un estado emocional y un color específico que guía la narrativa.

“Cada pieza tiene un enlace emocional y un color que guía la transición: desde la introspección y la obsesión en blanco y negro de ‘Estoy aquí’, pasando por la liberación en ‘Prohibido’, hasta llegar al color y al amor en ‘Fiebre al cien’”, detalló.

La propuesta se inspira en el lenguaje editorial de la moda, donde la imagen funciona como herramienta narrativa y se integra con la música para construir una identidad artística coherente.

Proyección internacional y exploración entre música y moda

Más allá del lanzamiento musical, el proyecto se plantea como un espacio de exploración autoral en el que convergen disciplinas como el audiovisual, la moda y el pop.

El artista proyecta llevar esta propuesta hacia nuevos mercados internacionales, con una metodología basada en el desarrollo de identidad visual y la creación de conceptos que vinculan música e imagen.

Con este debut como cantautor, CALY amplía su presencia en la escena creativa peruana y apuesta por consolidar un estilo que combine sensibilidad estética y narrativa musical.