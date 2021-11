Tras hacerse su primer tatuaje en 2019, la actriz y cantante Camila Cabello estrenó un nuevo “tattoo” en el cuello. Esta vez, la artista decidió hacerse una trenza circular con un significado especial que asegura cambió su forma de ver la vida.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Havana” compartió una fotografía donde presenta su nuevo tatuaje. La instantánea estuvo acompañada de un revelador texto.

“La palabra ‘ecología’ procede del griego ‘oikos’, que significa hogar. - ‘Trenzando la hierba dulce’, de Robin Wall Kimmerer. Este libro sobre la sabiduría indígena y las plantas cambió mi vida”, escribió al inicio de su post.

“Después de leerlo, supe que nunca volvería a mirar a la tierra y a todos sus habitantes de la misma manera. Me enseñó sobre la reciprocidad, sobre el don y la sabiduría de la Madre Naturaleza, y que cuando curamos la Tierra, nos curamos a nosotros mismos. ‘Todo florecimiento es mutuo’. Me alegro de que @kanenavasard y su talento me hayan ayudado a honrar hoy este libro tan especial”, agregó en su publicación.

En 2019, Camila Cabello decidió hacerse su primera tatuaje. En aquella oportunidad dio este paso acompañada de su pareja, Shawn Mendes, y se tatuó “It’s a Mistery” (Es un misterio) en uno de los dedos de su mano.

