La artista cubano-estadounidense Camila Cabello se quejó de lo “súper vulnerable” que se sintió el fin de semana pasado en un club de playa de Miami por la presencia de los paparazzi que no dejaban de tomarle fotos en bikini y arruinaron su descanso.

“Nunca lo he pasado peor”, expresó la cantante y actriz de 25 años en su cuenta de Instagram.

“Me sentí súper vulnerable y desprevenida: he usado bikinis que eran (demasiado) pequeños y no me preocupé de cómo me veía, luego vi fotos en línea y comentarios y me molesté mucho”, se lamentó la ex intérprete de “Fifth Harmony”.

La artista, que este martes invita a un concierto por TikTok programado para el próximo jueves, detalló que “no respiraba” y que apretaba tanto su torso que le “dolían los abdominales” mientras los paparazzi merodeaban.

“Cuando afectó mi autoestima, me recordé a mí misma que estaba pensando en los pensamientos de la cultura y no en los míos (...) una cultura que se ha acostumbrado tanto a una imagen de cómo se ve el cuerpo de una mujer ‘sana’ que no es real para muchas mujeres”, agrega.

“Me compré un bikini nuevo, un atuendo jodidamente lindo, me puse brillo labial y no comí nada demasiado pesado antes de ir al océano porque sabía que básicamente sería una sesión de fotos completa”, señala.

Subrayó que le gustaría volver a sentirse “como yo de 7 años en la playa” que era “feliz, tonta, respirando, fingiendo ser una sirena, libre”.

VIDEO RECOMENDADO

Camila Cabello ‘Romance’

El segundo álbum de la carrera musical de Camila Cabello está compuesto por seis canciones y también incluirá ‘Señorita’, a dúo con su pareja Shawn Mendes. https://elbocon.pe/boconvip/ally-brooke-revela-que-quiere-llegar-virgen-al-matrimonio-he-sido-muy-valiente-al-atreverme-a-hacerlo-fifth-harmony-estados-unidos-nndc-noticia/