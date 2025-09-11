La escena musical peruana recibe a una nueva voz: Camila Ramos, cantautora de tan solo 12 años, lanzó oficialmente su sencillo debut “One of Us”, una canción que retrata la amistad, los cambios en la adolescencia y la fuerza de levantarse tras una pérdida.

El tema, compuesto por la propia Camila, surge de una experiencia personal marcada por la distancia con una amiga. La letra, sin embargo, trasciende la tristeza y se convierte en un canto de empoderamiento juvenil. “Escribí esta canción pensando en una amiga con la que me distancié sin entender bien por qué. Fue triste, pero me ayudó a darme cuenta de que siempre puedo expresarme a través de mi música”, explicó la artista.

“One of Us” fue producido por Giovanni Rossi, reconocido por su trabajo con bandas como Laguna Pai, Temple Sour y We The Lion, lo que aporta un sonido fresco y contemporáneo al sencillo.

El videoclip, dirigido por Gonzalo Calmet (ex gerente de Marketing de Sony Music y actual CEO de LIFT Music), refuerza el mensaje emocional y visualiza el tránsito desde la nostalgia hacia la liberación. “Queríamos mostrar a Camila desde un ángulo cercano, como una adolescente con la que cualquier chica pueda sentirse identificada”, señaló Calmet, quien filmó parte del video en la habitación y espacios cotidianos de la cantante.

Con este debut, Camila Ramos se perfila como una promesa del pop alternativo juvenil, con un estilo que mezcla melancolía y honestidad.

📀 “One of Us” ya está disponible en todas las plataformas digitales y el videoclip puede verse en YouTube: Míralo aquí.

🎤 La joven artista ofrecerá su primer concierto acústico este domingo 21 de septiembre a las 7 p. m. en Rock&Pez (Miraflores), donde interpretará One of Us en vivo por primera vez. Las entradas ya están a la venta en Joinnus.