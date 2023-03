Fiesta, optimismo y comunidad. Tres palabras que definen a la perfección la noche del 16 de marzo cuando Camilo demostró una vez más, que su carisma y canciones, llegan a transmitir una infinidad de emociones a sus fans, a los cuales denomina de forma cariñosa como ‘La Tribu’.

Eran las 9:15 de la noche cuando los corazones de los asistentes se paralizaron. El colombiano entró a la tarima descalzo y vestido de blanco, automáticamente despertó el baile colectivo con ‘Kesi’, uno de sus temas más destacados. Posteriormente, interpretó ‘Ropa Cara’ y ‘Favorito’. Era el comienzo de la fiesta.

La atmósfera íntima se había formado en torno al primer discurso del cantante al hablarle a las personas que experimentaban un desamor y mandó un mensaje de ánimo: “En estas situaciones, la mente comienza a decirte un montón de mentiras y a engañarte, a decirte que aquello que te está doliendo nunca va a dejar de doler. Pero ese dolor pasará”, expresó.

Luego, le pidió a su ‘Tribu’ que enciendan las linternas de los celulares como muestra de apoyo, para demostrar que cualquier persona que se estuviera pudiendo sentir sola en esos momentos no lo estaba, y tras ello, entonó ‘Manos de Tijera’.

Uno de los momentos más celebrados de la noche tuvo lugar cuando apareció Evaluna Montaner y cantaron juntos ‘Por primera vez’ y ‘Machu Picchu’. Ambos artistas mostraron que su complicidad sobre el escenario traspasa los límites del amor. Sellaron la interpretación con un beso, llegando al corazón de todos sus seguidores.

Durante la noche, hubo momentos temáticos de cumpleaños, incluyendo la sorpresa de Evaluna, sus padres y músicos, cuando sorprendieron al cantautor con un pastel y una emotiva versión de ‘Feliz Cumpleaños’ que fue interpretada por la multitud. Camilo se rindió ante la emoción y se mostró muy feliz ante estas muestras de cariño.

También hubo tiempo para ‘No te vayas’, ‘Bebé’, ‘Tattoo’, su éxito con el puertorriqueño Rauw Alejandro, y también ‘Tutu’, ganadora del Grammy Latino a ‘Mejor Canción Pop’.

Camilo se tomaba unos segundos de descanso para volver a dirigirse a su público y comentar: “Una cosa que he aprendido con ustedes es que mientras más camino con ustedes y más me conozco con ustedes, es que no hay nadie como ustedes”. Dicha frase que introdujo un discurso que celebraba la diversidad y lo que nos hace únicos a cada uno desde dentro.

‘Bebé’, ‘Vida de rico’ y ‘Pegao’ volvieron a traer la fiesta y pusieron a bailar a absolutamente todo el recinto, sin ninguna excepción.

“Sé que hay un montón de niños que están en el primer concierto de sus vidas”, dice mientras una serie de fotos de fanáticos en la puerta del Arena 1, todas tomadas en la previa del concierto, se proyecta en la pantalla gigante. “ El amor es la más grande de todas las revoluciones, muchas gracias porque no hay mejor manera de pasar mi cumpleaños con ‘La Tribu’, gracias por permitir que mis canciones sean parte de sus vidas, espero que sea el primer encuentro de muchísimos más ”.

Llegaba la fase final del concierto, y Camilo cerró la noche con ‘Indigo’, un tema que compartió con Evaluna con una lluvia de confeti. Fue un festivo final para un concierto inolvidable para cerca de 20 mil personas, donde el cantante volvió a brillar con la autenticidad que lo caracteriza. ‘La Tribu’ está más unida que nunca.