Desde que Camilo y Evaluna Montaner se convirtieron en padres, se ha notado el deseo de disfrutar junto a su hija Índigo lejos de las cámaras y el ojo público, pues considerran que la exposición al mundo debe ser una decisión de ella.

Por ese motivo, aún no se conoce cómo es el rostro de la pequeña, puesto que solo han publicado imágenes de ella de espaldas o tapando su rostro.

Ambos artistas no quisieron pasar por alto el primer cumpleaños de Índigo y publicaron un emotivo video con imágenes inéditas de los tres, en los cuales se les puede ver disfrutando de un día en la piscina, mientras que también se ven fotografías tomadas a lo largo de 365 días.

Ademá, el clip tiene unas palabras en voz en off de Camilo, quien le estaba enviando unas tiernas palabras a su hija.

“ Si algo no queremos ser es esos papás que quieren proteger a su hija de la tristeza, del miedo, de la rabia, no. Nosotros queremos que sientas lo que sea que tú tengas ganas de sentir, que la vida te impacte, te atraviese, te despeluque, te siga dando esos corrientazos de emoción tan tuyos, cuando aprietas tus puñitos y todos tus dientes juntos como queriéndonos hacer saber que no quieres que los momentos se terminen nunca ”, fueron parte de estas palabras.

