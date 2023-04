En la última edición de su programa, Magaly Medina arremetió contra el personaje de Carlos Vílchez, pues considera que La Carlota ya no es graciosa y que le quita mérito a la conducción de María Pía.

“La Carlota, no entiendo ese personaje, tal vez en algún momento ese personaje fue gracioso (...) hoy en día que estamos tan inclusivos en todo, por qué alguien a quien conocemos como un comediante hombre tiene que fingir ser una mujer y que lo llamen como una mujer, yo no lo entiendo”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “le quita todo mérito su acompañante, finalmente La Carlota no es graciosa, pero creo que deberían devolverlo por donde lo trajeron, si JB lo quiere. O que adopte un personaje más acorde con el tipo de programa. Él no llega, no empatiza con el público de señoras que está a esa hora. Porque eres hombre o eres mujer, eres comediante o no eres comediante, qué eres allí”.

Te puede interesar