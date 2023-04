Hace unos días, se dio a conocer que Pataclaun, la serie cómica que cautivó a millones de peruanos en la década de los 90, será retransmitida por Latina TV. Esta noticia ha enfurecido a muchos del elenco, entre ellos Monserrat Brugué, quien afirma que “deberían de darle regalías”.

“Yo pienso que sería lo justo, ¿no? (el pago de regalías) Realmente, es una pena como al artista acá en el Perú no se le tome en cuenta en esos casos”, expresó la popular Monchi para Infobae.

Luego continuó con: “si van a repetir toda la serie y van a tener ellos una ganancia, definitivamente se debería de pagar algo a los actores. Yo también pienso que debería haber una regalía. Ojalá que se pronuncien al respecto”.

Cabe mencionar que Pataclaun ya se ha retransmitido en otras ocasiones, por lo que la actriz afirmó que jamás ha recibido alguno pago.

“No, no hemos ganado más. Pataclaun es un trabajo que hicimos con muchísimo cariño, que lo disfruten, pues, ya qué vamos a hacer (risas). No es algo que me alegre mucho, la verdad, porque, como dicen mis compañeros, nos sentimos, utilizamos… pero, bueno, que el público y las nuevas generaciones lo disfruten”, expresó.

