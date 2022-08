“En la película soy la mamá de Cynthia, la chica de la que está enamorado el gordito Antonio y evidentemente no me gusta mucho, soy una malcriada, lo maltrato al pobrecito”, nos dice la destacada actriz sobre su personaje.

Si bien es una comedia, la película nos va a hacer reflexionar sobre este tipo de prejuicios con los de talle extra large.

En la historia, Antonio es una magnífica persona, muy noble y decente, pero hay madres que que no se fijan en eso, solamente en lo físico, en la apariencia.

Hay muchos que por estar supuestamente muy perfectos terminan enfermándose...

Hay gente que se hace daño por querer estar muy delgada y entran en esa obsesión de que todo les hace subir de peso, se ven gordos y ya entran a esta etapa de la anorexia y la bulimia. Yo creo que ante todo uno debe cuidar su salud; yo por ejemplo nunca fui gorda, pero tampoco flaquita.

¿Cómo te cuidabas?

Lo que hacía era siempre estar pendiente de mi alimentación, hacía mucho ejercicio y así me mantuve. Ahora, a mi edad, no pretendo ser delgadita, al contrario cuando se es mayor, empiezas a ser un poquito más rellenita.

Siempre habrá gente que si estás delgada te preguntará por qué y si estás con sobrepeso también lo hará. Nunca está contenta.

Además, te digo una cosa, me parece de muy mal gusto que veas a una persona y le digas que gorda o que flaca estás. Toda persona tiene espejo en su casa y sabe cómo luce, no necesita que se lo digas.

Vuelves a ponerte en ‘Mundo Gordo’ bajo las órdenes de Sandro Ventura, ¿te da libertad para enfrentar tu personaje?

Es una maravilla de director, me da mucha libertad y confianza para asumir mi personaje, claro que sin cambiar el esquema. Tu trabajas con gusto donde te hacen sentir bien.

¿Es básico tener un ambiente de trabajo así?

Tiene que ser, gracias a Dios que en todos los años que tengo de carrera, yo nunca he tenido un jefe que me haya gritoneado ni nada. No sé que hubiese hecho, creo que me ponía a llorar o le pegaba, ja ja ja. Eso no quiere decir que no haya tenido compañeras que me han fregado la vida, pero era de momento.

Es un privilegio estar vigente y que con tantos años de carrera te sigan llamando.

Es muy gratificante que la carrera que hiciste bien te siga dando satisfacciones, que el camino que elegiste lo has recorrido bien, porque de lo contrario no me buscarían. Hay chicas que comenzaron conmigo que nunca más aparecieron.

¿En base a tu experiencia cómo se debería manejar una carrera artística?

Hay que pensar en tu carrera sin envidiar lo que tienen otros, competir pero no de una forma desleal, siempre hay que seguir el camino correcto. Siempre hay que tratar de llevarte bien con todos, y sí se puede, así te van a recordar de una forma bonita. Siempre dirán que yo he sido una mujer trabajadora, que no he dado problemas y me he dedicado a una profesión que me apasiona.

CAMUCHA NEGRETE

Actriz. Carmen Julia Chávez Negrete es una de las artistas más completas del ambiente artístico local. Ha desarrollado su carrera en el teatro, cine y televisión. Con más de 50 años de carrera sigue vigente en los escenarios.