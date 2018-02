Publican una canción inédita de Amy Winehouse a siete años de su muerte (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

A siete años del fallecimiento de Amy Winehouse, su sello discográfico creyó haber destruido todos los demos de la cantante; sin embargo, el compositor Cil Cang rescató un canción grabada en 2003 que recientemente compartió en Youtube.

My own way fue grabado por Winehouse cuando ella tenía 20 años e intentaba llamar la atención de los productores de Island Records. La escribió junto a James McMillan, según El País recogió del diario Camden New Journal.

"Habíamos estado escribiendo bastantes melodías pop, haciendo muchas promociones populares con varios artistas emergentes, muchos de los cuales tenían un talento dudoso. Era un momento terrible para el pop. Pero Amy vino a vernos, abrió la boca y nos dejó sin aliento", explicó Cil Cang.

El disco póstumo de Winehouse Lioness: Hidden Treasures no tuvo la acogida en los fans que esperaba la disquera Universal. Por ello decidieron destruir todos los demos inéditos de la cantante para evitar un nuevo fracaso comercial.

Cang, por su parte, decidió compartir la canción en internet tras cavilar varias veces las repercusiones. "Le he estado dando vueltas durante mucho tiempo. Me topé de nuevo con la canción la semana pasada y pensé: lo voy a compartir para que la gente la escuche", aseguró.