Carla Rueda, “Cotito”, se consagró como la flamante ganadora de “El Gran Chef Famosos, La Academia 2″, dejando en segundo lugar a el actor Tito Vega.

Los finalistas tuvieron que preparar un menú completo que incluía, cremoso de palta como entrada, ravioles de langosta y mascarpone como plato de fondo, acompañado de un timbal de quinua con praliné de pecanas de fondo. Finalmente, una panna cotta de maíz morado como postre.

“Estoy muy feliz, nunca me imaginé lograr esto, la verdad, yo no sé cocinar, pero me comprometí mucho con el programa. Mi triunfo refleja una nueva etapa de mi vida, un nuevo comienzo”, sostuvo emocionada Carla Rueda.

