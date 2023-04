Carlos Alcántara se refirió a las críticas que ha recibido la película ‘Asu Mare 4′, especialmente, por haberla dirigido sin tener conocimientos profesionales en dirección, como lo confesó en una entrevista.

En una entrevista para RPP, el actor peruano aseguró que detrás del film había el trabajo de un equipo y que no se había orientado solo con tutoriales de internet.

“Se han juntado y se han puesto de acuerdo entre 4 o 5 personas para generar esto y que sea una bola de nieve. Incluso, periodistas se suman y repiten una cosa que no es verdad”, señaló.

Asimismo, Alcántara mencionó que había participado en la co-dirección de las otras películas de la saga, por lo que tiene el conocimiento suficiente.

“Yo estuve presente en las tres Asu Mare casi como co-director en todos los procesos. He participado en todo, yo sé absolutamente todo lo que se tiene que hacer para realizar una película. Encima, tengo 36 años como actor. He vivido experiencias de dirección con miles de directores y he dirigido como actor a los actores. Entonces, es mezquino creer, pensar o decir que yo haga una película con tutoriales”, expresó.

“Me han dicho cosas como que soy el culpable de la degradación del cine nacional. Las redes son poderosas, muchos se unen para desinformar y machacar”, agregó.

