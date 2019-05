Carlos Álvarez: "No sé si tenía una gama de personajes o una banda"

En los últimos años, Carlos Álvarez, por más que se lo proponga, no puede desligar el humor de la política. Y como están las cosas, también con personajes que en lugar de sus logros son acusados por sus delitos. “Nunca en mi carrera profesional había pasado por un momento así. Casi el cien por ciento de mis personajes de la política están metidos en problemas judiciales. Uno está fugado, otro está preso, uno con arresto domiciliario, y faltan todavía alcaldes, congresistas, ministros; es una cosa increíble. Yo no sé si tenía una gama de personajes o una banda”, señaló el artista.

El público de alguna forma quiere desfogarse con tus imitaciones cuando en tus espectáculos cuestionas a estos personajes y hasta los ridiculizas...

Eso es lo que queremos cuando hacemos los shows: apelar al humor para ser críticos y que los asistentes a los espectáculos sientan que se les está diciendo sus verdades a esos personajes.

¿Qué sientes cuando ves a muchos de los candidatos a la Presidencia que han pasado por tus programas -y que luego fueron mandatarios- en problemas judiciales?

Es lamentable para el país, para la política peruana; es una vergüenza lo que está pasando. A manera de reflexión quisiera preguntar qué pasa cuando eliges a alguien y te sale chueco, corrupto, ladrón, y el segundo también, el tercero, el cuarto y el quinto. Aquí está pasando algo malo, es el pueblo, estamos eligiendo mal. La reflexión que haría a mi público, al pueblo del Perú al que yo pertenezco, es que hay que elegir mejor, fijarnos bien por quién vamos a votar.

Susana Villarán está con 18 meses de prisión preventiva. Recuerdo cuando la imitabas con su chalina verde y le decías “la tía regia”...

En su caso, y respecto a lo que ella admitió, no sé cuál es la diferencia entre el error y el delito; la justicia deberá hacer bien su trabajo. Lo que yo siento es que, para el grupo que se hacía llamar la reserva moral del país, es un golpe muy fuerte, para un sector de la población que seguía a la izquierda. Fíjate, pues, estos candidatos y autoridades que lavaban la bandera terminaron lavando activos.

¿En quién creer ahora?

¡En nadie! Me da mucho temor lo que va a pasar en el 2021, a quién vamos a elegir. De repente pateamos el tablero. Votamos por un radical que todo lo va a destruir y se va a perder lo poco que se ha ganado. Es lamentable.

No crees que ya es hora de un verdadero outsider. Un artista en la Presidencia. En Ucrania, el humorista Volodímir Zelensky fue elegido presidente de ese país. ¿Te animas?

Todos tenemos derecho a postular, vivimos en una democracia. En mi caso, yo di un paso al costado en su momento; creo que lo mío es el arte, mi vocación de servicio. Sigo trabajando silenciosamente en otros rubros que no quiero mezclarlos con la política porque degenera lo que estás haciendo de corazón. Después piensan que estás buscando votos con eso, una prebenda, qué bueno que en su momento dije no.

¿Si aparece alguien del gremio artístico, lo apoyarías si es que se lanza a la política?

Yo creo que no se puede apoyar per se. Mira lo que ha pasado por votar con el hígado, o por su sonrisa, porque me gusta el mejor spot, o por estar en contra de. Lo que debemos hacer es evaluar a los candidatos, sea artista, científico, albañil, profesor; hay que evaluarlo. Saber si tiene hoja de vida o... prontuariado.

Deberíamos haber conversado sobre humor y terminamos hablando de política...

La coyuntura lo amerita, pero para no perder la costumbre aquí va una. “¿Sabes que el Perú es el país más rico del mundo por encima de China y Estados Unidos? ¿Por qué? Porque todo el mundo roba y roba, y todavía queda.