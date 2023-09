Carlos Ayllón presenta su nueva banda de música pop latina.

Carlos Ayllón y su banda se preparan para irrumpir en la escena musical peruana. Bajo la premisa de ofrecer música de calidad, el experimentado artista, hijo mayor de la célebre cantante Eva Ayllón, ha convocado a siete connotados músicos, junto a quienes debutará como cantante de música pop latina. La agrupación tendrá su concierto debut este 5 de octubre, en La Estación de Barranco. Las entradas están a la venta en Teleticket.

Establecido nuevamente en Lima desde hace año y medio, tras una larga residencia en Estados Unidos, Carlos Ayllón (37) está dispuesto a impulsar su carrera musical, no solo como percusionista sino también como cantante. Es conocida su participación como conguero en la banda de su afamada madre desde que tuvo 13 años, junto a quien ha girado por el mundo. Su primera banda fue Sarandango, agrupación que creó en EE.UU., con la que hacía música peruana y tropical en ese país.

Entusiasmado con este nuevo proyecto, Carlos Ayllón (batería y voz) presenta a los miembros de su banda: César Híjar (bajo), Keny Medina (piano), Karel Medina (trombón), Abel García (saxo), Reynier Melón (trompeta), Diego González (guitarra) y Camila Yesquén (coros), todos artistas de amplia experiencia. Juntos ensayan un repertorio de ‘covers’ noventeros, especialmente pensados para entretener a la concurrencia.

“A parte de la música peruana, crecí escuchando a Luis Miguel, al TRI de México, a Emmanuel, a Michael Jackson, a James Brown y estas influencias se fueron mezclando. Luego, descubrí a grupos como Illya Kuryaki and the Valderramas y ahí dije: ‘algún día quiero tener una banda así’, no para tocar las mismas canciones, pero sí con el mismo formato musical”, afirma el músico, quien se revela además fan de 6 Voltios, Frágil, Traffic Sound y Miki González, entre otros grandes del rock nacional.

“Estamos haciendo un estilo con el que quiero que la gente se entretenga: un pop latino que no puedo enmarcar en una categoría porque también hacemos reggae, timba, R&B, pop, rock y funk. Es una propuesta bien noventera, porque, para mí, musicalmente hablando, en los 90 se dio la explosión de grandes bandas, cuya música queremos traer de vuelta”, comenta Carlos Ayllón.

Invitados especiales

En su primer concierto, Carlos Ayllón y su banda tendrá invitados especiales: “Esta noche nos acompañará Pablo Saldarriaga, un gran amigo mío. Ya antes hemos hecho música juntos. Para su programa, hicimos una versión de ‘Triciclo Perú’ con instrumentos de juguete… También estará mi madre, Eva Ayllón, con quien voy a cantar nueva ola fusionada con jazz, vamos a dejarlo en ‘nuevajazz’”, adelanta Carlos.

“Mi propósito es que la gente se divierta, que la pase chévere y digan: ¡Oye mira, esta banda qué bien suena¡ Mi plan, a corto plazo, es hacernos conocidos, tocar en diferentes sitios, ir a festivales, a viajes… Tengo un gran grupo humano detrás de mí, trabajando mucho para que esto salga bonito. Estamos ensayando bastante ¡Vamos a dar qué hablar! Los esperamos en La Estación”, concluye Ayllón.