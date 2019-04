Carlos Cacho demandará a Angie Jibaja por difamación tras decir que la inició en el mundo de las drogas

Síguenos en Facebook

Luego de que Angie Jibaja reveló que fue Carlos Cacho quien le hizo probar drogas por primera vez cuando tenía solo 16 años, el famoso maquillador aseguró que entablará una demanda contra la modelo por el delito de difamación.

“Esto no se lo pasaré por alto, ya estoy hablando con mi abogado y paralelamente entablaremos una demanda”, manifestó Carlos Cacho al ser consultado sobre las declaraciones de la popular 'Chica de los tatuajes'.

El conductor de ‘Yo, Carlos’ volvió a señalar que Angie Jibaja necesita de ayuda profesional y que no entrará en una discusión con ella.

“Angie Jibaja no es de mi agrado, nunca ha sido mi amiga y nunca paré con ella. No iré en contra de una persona, que la tengo en un cajón y que necesita ayuda. Te comprendo, Angie. Sé que estás mal, estás enferma. No voy a descender a meterme en una discusión contigo. Eso (discusión) con tu gente, conmigo no. Eres un títere de las personas que, muchas veces, mueven los hilos en la televisión”, declaró el estilista a Trome.

Cabe mencionar que Angie Jibaja aseguró que Carlos Cacho fue quien la invitó por primera vez a drogarse, luego de que el maquillador la tildara de "enferma mental".

"Él me invitó la primera vez que yo probé esa maldita basura", sostuvo la también actriz en el programa 'Valgame Dios'.