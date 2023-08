En la última edición de “La Casa de Magaly”, se mostraron imágenes de La Uchulú comiendo un sandwich en su cuarto. Esta acción molestó a Carlos Cacho, quien no dudó en llamarle la atención.

“No te puedes pasear con la comida por toda la casa, no me gusta el cuarto con olor a comida bebita. Come abajo en el comedor donde come la gente, no se come en la habitación, no te estés paseando con la comida por toda la casa”, dijo el estilista indignado.

“Ella cree que está en Bagua Grande”, comentó indignado Cacho a Andrés Hurtado, luego de que Patricio Suárez Vértiz no le diera la razón.

La Uchulú se muestra incómoda con los comentarios de Andrés Hurtado: “susurra que soy la ‘chacha’ de la casa”

En la última edición del programa de Magaly Medina, se presentaron las declaraciones de La Uchulú, donde confesó que Andrés Hurtado la trata como un “animalito”. Recordemos que la influencer se encuentra participando del reality de la popular Urraca.

“Ese señor es muy altanero. Me trata como si fuera a un animalito. Me dice ´ven acá´ y luego está susurrando ´ella es la chacha de la casa´. Yo puedo unirme a la chacota un ratito, pero a cada rato ya cansa”, expresó La Uchulú