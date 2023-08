Vanessa Terkes se refirió nuevamente al juicio que mantiene contra su exesposo George Forsyth desde el año 2019 por violencia familiar. Y es que recordemos que dicha denuncia habría sido archivada por un juez, sin embargo, hoy vuelve a ser reabierto el caso.

En ese sentido, la actriz peruana señaló que, pese a que en algún momento quiso abandonar el caso, eso no será posible, ya que el juez que falló en su contra fue sancionado.

“Todavía no termina ese juicio, se reabrió. Me llegó notificación que sancionaron al juez que dictaminó eso y se reabrió el caso. Me llamó mi abogada, yo quería echarle tierrita, pero, en este tipo de juicios, la persona no puede abandonar el juicio porque muchas veces la persona es atacada por su agresor para que abandone el juicio”, comenzó diciendo para el programa virtual ‘Café con la Chevez’ de Trome.

Asimismo, Terkes enfatizó que todo lo que respecta a su pasado prefiere olvidarlo y que no pretender mantener contacto con alguna expareja. “En ese momento me dolió, por Diosito, que le prometes cosas, pero en líneas generales no me genera nada. No me lo he vuelto a encontrar, y si me lo encuentro no sé si lo saludaría, pero creo que lo trataría como una persona más”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR