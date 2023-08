Dorita Orbegoso decidió romper su silencio para el dominical “Reporte Semanal”, donde se refirió al buen momento que vive en el ámbito laboral gracias al programa humorístico “El Jirón del Humor’, donde trabaja hace varios meses.

Sin embargo, en un momento de la entrevista no pudo evitar quebrarse al recordar el maltrato que sufrió por parte de su expareja y padre de su hijo, Pablo Donayre, a quien denunció e interpuso una demanda de alimentos también.

“Salir de un ambiente bastante hostil, maltratador, fue difícil. Fue un maltrato físico y psicológico... Que te digan que no sirves como mujer, que no tienes familia, que vienes de un hogar disfuncional, que no tienes a nadie que te apoye”, comenzó diciendo entre lágrimas.

Asimismo, la modelo señaló que dejar ese vínculo tóxico fue complicado, pero que si lo hizo fue por el bienestar emocional de ella y de su pequeño. “Hay que sacar fuerzas de donde no las hay para poder enfrentar a esa persona”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR