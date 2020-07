Después de que radio Capital anunciara su cierre definitivo en plena pandemia del coronavirus (COVID‑19), el conductor Carlos Galdós compartió un extenso mensaje en su perfil de Facebook para contar detalles de cómo fue que se enteró que su programa no iba más.

Según contó el presentador peruano, él fue el primero de su equipo de trabajo en enterarse de esta noticia.

“Ayer me despedí de lo más ‘canchero’ de mi último programa en radio Capital… la radio, como todo en la vida, también tiene su final. La mañana fue cargada, complicada, un poco gris… mi jefe con la voz cortada, mis compañeros de trabajo asustados y al aire todos los conductores despidiéndose desde la pena”, narró al inicio de su mensaje.

“Fui el primero en recibir la noticia, la primera llamada del día venía con despedida: ‘Carlos, Capital no va mas'. Dos segundos de silencio, una respiración profunda, muchos cálculos matemáticos en la cabeza (las cuentas que le llaman), nuevamente una respiración más y a tomar una decisión, la primera de muchas que vendrán con esa noticia”, añadió.

Galdós se animó a contar cómo se sintió al enterarse que se había quedado sin trabajo. “Algunos años atrás seguro hubiese sido un drama, me hubiera deprimido, ya tendría en la boca un par de rivotriles para matar la emoción y ponerme en modo no voy a sentir nada, pero ese ya no soy yo. Hace rato que a nada le tengo miedo, ni a la muerte. Todo lo contrario, la muerte es mi amiga, tiene un lugar en mi vida, la reconozco y agradezco su regalo… de eso hablaremos otro día”, dijo.

“Después del impacto llegó la acción. Así que mis primeras palabras fueron: ‘ok, gracias por avisarme, hoy haré una fiesta al aire, mi último programa será una fiesta, quiero cerrar este ciclo agradeciendo y ratificando una vez más que la vida es un espacio apasionante, que los retos me cabrean muchísimo, me ponen bravo y me apasionan”, agregó.

En otro momento, el comunicador se dirigió a sus seguidores y los animó a continuar con sus vidas pese a las dificultades que se presenten en el camino.

“Quiero decirle a mis oyentes que no hay que tener miedo a volver a empezar una y otra y otra vez más porque la vida es eso: empezar siempre. Ese es el regalo de la vida, la posibilidad de hacer cosas diferentes todo el tiempo, la posibilidad de cambiar, de tomar retos, la posibilidad de sentir. Y así lo hice y así fue el último programa, lleno de emociones, felicidad y agradecimiento”, sentenció.

“Cada cierre de ciclo en cualquier actividad de la vida es el significado de que estás preparado para la siguiente etapa, para el siguiente nivel. Se cierra una etapa, ahora viene la que te corresponde para que seas mejor cada día, para seguir honrando este regalo hermoso llamado vida. La vida no es estática, la vida más bien es un movimiento puro y duro. La vida es ir siempre adelante, la vida es entender que muchas veces para seguir el camino hay que sacrificar ciertas cosas por no decir todas, la vida es contigo solamente contigo, sin nada ni nadie más, la vida es un tema tuyo, la vida te la construyes tú todos los días, la vida es el regalo que te haces de ti para ti”, recalcó el exconductor de Latina.

Finalmente, Carlos Galdós admitió sentir miedo por el fin de su programa porque ello significa un ingreso menos en su economía, pero dijo ser optimista con la vida para buscar otras opciones.

“Pero así como tengo miedo, dudas y ansiedad, también tengo ganas, decretos, ilusiones un montón, incertidumbre, alegría, pena, pero sobre todo ganas de seguir viviendo y pasar al siguiente nivel. Gracias vida por ser tan hermosa, con todo lo incómodo que puedes traer y con todo lo maravilloso que también me regalas”, concluyó.

