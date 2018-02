Carlos Thornton recuerda cómo sobrevivió a un infarto hace seis años (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Hace seis años, el actor Carlos Thornton sufrió un infarto al corazón que casi le causa la muerte. ¿Cómo sobrevivió a este incidente? En una entrevista a Reporte Semanal, Thornton recordó que iba manejando su auto y su pequeño hijo lo acompañaba. "Paro en el semáforo, pongo neutro (del carro) miro a mi hijo, siento un dolor inmenso en el pecho y me fui. Me pegue al timón y allí quedé, es lo último que recuerdo del infarto", contó.

Afortunadamente, el haber estado con su hijo le salvó la vida. "En eso comienzo a escuchar la voz de mi hijo, 'papá papá' Ese último 'papá' es lo que incorpora. En ese momento le digo que me acompañe a la clínica, pero ese trayecto hasta la clínica, no lo recuerdo", dijo, con un evidente brillo en sus ojos.

Consultado sobre los síntomas que advirtió antes que le diera el infarto, mencionó que hay unos 20 segundos antes que una persona sufra un infarto.

RECUERDA A DANIEL PEREDO

Seis años después, Carlos Thornton se pregunta por qué él sí sobrevivió y por qué personas como Daniel Peredo no lo lograron. "En todos estos seis años yo me acuesto a veces y me digo '¿voy a despertar?' Es difícil porque tienes hijos, tienes esposa, tienes familia. Cuando escuchas a amigos que a Daniel le ha dado un infarto, te preguntas por qué él sí (falleció) y por qué yo no", expresó.

Señaló también que cuando se enteró de la muerte de Daniel Peredo agradeció que él estuviera vivo.