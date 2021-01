El actor y conductor de televisión, Carlos Vílchez, reveló las verdaderas razones por las que decidió dejar el programa ‘Noche de patas’ e irse a ATV con todo el elenco del espacio de comedia ‘El wasap de JB’ encabezado por Jorge Benavides.

“Fue doloroso irme de un programa que me gusta, donde me siento super cómodo, donde existe una gran producción… pero la razón fue la parte económica. He recibido muchos insultos por redes pero no en mala onda... La gente no entiende, pero por su mejoría cualquiera lo haría”, señaló Carlos Vílchez.

“Si yo fuera solo las cosas serían diferentes, pero yo tengo una familia. Yo quiero mucho a Jorge, pero yo me he separado de él 9 años cuando me fui al programa ‘Lima Limón’. Después Jorge (Benavides) me volvió a llamar y regresé con él. Sería mentir que por lo económico no es, pero sí es por el tema económico. Yo estoy más que feliz con ‘Noche de patas’, con todo el equipo, es un staff con el que nunca he trabajado”, agregó el actor.

Carlos Vílchez dejó en claro que disfruta actuar tanto como conducir pero precisó que nunca dejaría la comedia. Explicó que incluso cuando conduce hace comedia.

“No dejaría la comedia, no voy a dejar algo con lo que nací. Me gusta la conducción es algo que no es nuevo, conduzco hace más de 20 años desde ‘Gana con Metro’. He llevado la conducción en paralelo con la actuación. También soy animador de eventos, no soy contador de chistes, hago animación que va de la mano con la improvisación”, dijo Vílchez.

Carlos Vílchez en ATV

Sobre las novedades que traerá el nuevo programa de Jorge Benavides aclaró que todo el elenco de ‘El wasap del JB’ ha migrado a ATV.

“Estamos los mismos, todo el elenco está en ATV. Ya acabamos de hacer las promociones, el programa saldrá en un horario estelar definitivamente. No sé cuándo saldrá. Y (sobre el trabajo en cuarentena) lo haremos como en la cuarentena del año pasado con los respectivos permisos, protocolos de salubridad, y siempre mantenemos la distancia. Aunque en la televisión no se nota los más de dos metros de distancia con los que grabamos”, detalló Carlos Vílchez.