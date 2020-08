Carlos Villagrán, el actor que interpretó al popular ‘Quico’ en ‘El Chavo del 8′, confesó rechazó una millonaria propuesta del narcotraficante Pablo Escobar para que esté en la fiesta de cumpleaños su hija, en Colombia.

El mexicano rememoró que cuando estuvo hospedado en Bogotá, la persona de recepción le dijo que tres personas que querían verlo. Él supuso que eran periodistas, por lo que accedió a que subieran a su habitación.

“Subieron trayendo un portafolio en la mano y nos presentaron. Abrieron el portafolio, sacaron una chequera, me la pusieron en la mesita del centro, la abrieron y me dicen: ‘mañana es el cumpleaños de la hija de mi patrón, ponga usted la cantidad, hasta un millón de dólares’. Se me heló el cuerpo. No esperaba una cosa así”, recordó Villagrán en el programa ‘Informados de todo’, que se transmite en el canal argentino América TV.

Carlos Villagrán recordó la anécdota de la millonaria propuesta de Pablo Escobar que rechazó: "Me dio un miedo tremendo"



Tras escuchar la propuesta, el actor que da la vida a ‘Quico’ dijo que no podía debido a que tenía una cláusula en su contrato que no le permitía estar en otro evento al que no haya firmado. Los tres sujetos fueron respetuosos con él, se despidieron y marcharon.

“Al haberme negado me entró mucho miedo, porque a diario me llevaban por diferentes caminos al circo. Yo dije que al tercer día ya me voy, porque tengo un miedo tremendo, me van a barrer (matar) por haberme negado y prefiero regresar”, expresó.

Otros sí aceptaron la propuesta

Carlos Villagrán también reveló que Roberto Gómez Bolaños, quien interpretaba a ’El Chavo’, y todo su elenco, sí había aceptado la propuesta de Pablo Escobar. Recordemos que ‘Quico’ estaba separado de dicho grupo.

“Tuve otra oportunidad de regresar a Colombia, pero ya no tuve ningún problema. Entonces, cuando fue todo el grupo de El Chavo del 8, menos yo, yo ya estaba afuera del grupo, ellos sí trabajaron para Pablo Escobar”, indicó.

“Déjame decirte que después me arrepentí”, finalizó bromeando el actor mexicano.

