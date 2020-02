Pablo Villanueva ‘Melcochita’ se sentó en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ y sorprendió al revelar en una de las preguntas que le hicieron que recibió tres mil dólares del narco Pablo Escobar a cambio de una canción.

“Me contrataron para ir a cantar a Colombia, pero yo no sabía que era para él. Estaba en un séptimo piso y faltando ya diez para las 12 me suben al noveno piso y era un salón con puros cisnes de hielo. Cuando lo vi (en una reunión) él habló inglés y el conjunto Niche empezó a tocar. Era su hincha de Niche, fue una sorpresa”, contó el actor cómico.

'Melcochita' confiesa que hizo una canción para Pablo Escobar. (Video: Latina)

Asimismo, el también sonero detalló cómo después de su presentación y de haber recibido el pago, terminó gastando 1000 soles de su dinero para dar de comer a unos niños en Colombia.

"Canté y vinieron con un sobre para pagarme (...) Luego estuve parado en una plaza donde vi unos niños comiendo de la basura en Colombia. Gasté unos mil soles (del dinero que me pago Escobar) para dar de comer a esos niños”, sostuvo ‘Melcochita’.