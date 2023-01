La ex chica reality Carol Reali rompió su silencio y se refirió por primera vez a su nueva relación con el actor brasilero Andre Bankoff.

En una entrevista para “Amor y Fuego”, al ser consultada por si había encontrado el amor, la conocida ‘Cachaza’ señaló que aún se están conociendo. “Creo que sí, nos estamos conociendo, que fluya”, indicó.

“Estamos saliendo, no debemos nada a nadie, no estamos escondiendo nada, me parece una linda persona y estamos viendo a ver que pasa”, agregó la expareja de Rafael Cardozo.

Asimismo, la influencer señaló haberlo conocido a través de su trabajo. “Lo conocí en Brasil en un evento, él es actor, he visto bastante cosas, actúa muy bien”, mencionó Reali.

André Bankoff muere de amor por ‘Cachaza’ y cibernautas le advierten: “Más te vale que la trates bien”

‘Cachaza’ continúa de viaje en Brasil al lado de André quien se muestra feliz tras terminar su larga relación con Rafael Cardozo. "

Ella siempre en acción @carolreali“, comentó el también fotógrafo. “Es que mis lentes te adoran“, respondió la exchica reality.

Debido a estos coqueteos en redes, seguidores de la rubia modelo le advirtieron a quien sería su nueva pareja. “Más le vale tratarla bien, en Perú la queremos y deseamos que sea muy feliz, sino será odiado por todo un país“, escribió una cibernauta.