“Locos de amor 3″ y “La maldición renace” son la dos películas principales que estarán en las salas de cine a nivel nacional este fin de semana.

"Los de amor 3” | Frank Pérez Garland

Tercera parte de la comedia musical más taquillera del cine peruano. Esta es la historia de 3 mejores amigas al borde de los 50, que tienen algo en común: sufren por amor. Sarah acaba de hacer realidad uno de sus sueños: casarse; pero el día de su boda descubre que su esposo le es infiel. Marta enfrenta un proceso de divorcio, y Doris lidia con su rutinaria vida de casada. ¿Podrán estas tres mujeres conseguir la madurez que necesitan para solucionar sus conflictos amorosos?

“La maldición renace” | Nicolas Pesce

El productor Sam Raimi nos trae una nueva versión retorcida del clásico de terror. Dirigida por Nicolas Pesce, “La maldición renace” está protagonizada por Andrea Riseborough, Demián Bichir, John Cho, Betty Gilpin, con Lin Shaye y Jacki Weaver. Con un guion de Nicolas Pesce y una historia de Nicolas Pesce y Jeff Buhler, THE GRUDGE se basa en la película “Ju-On: The Grudge” escrita y dirigida por Takashi Shimizu. La producción de THE GRUDGE está a cargo de Sam Raimi, Rob Tapert y Taka Ichise. La producción ejecutiva es de Nathan Kahane, Erin Westerman, Brady Fujikawa, Andrew Pfeffer, Roy Lee, Doug Davison, John Powers Middleton y Schuyler Weiss.

“Los Rodríguez y el más allá” | Paco Arango

Los Rodríguez son una familia como otra cualquiera, o al menos eso creían. Todo cambiará para ellos cuando descubran que el difunto abuelo era, en realidad, de otro planeta. Su nieto, Nicolás, abre en el trastero de la casa familiar una puerta cósmica por donde acceder al “más allá”. Y a partir de ahí, el caos se apoderará de esta familia, que deberá aprender a controlar los superpoderes que ha recibido.