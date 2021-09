Cassandra Sánchez de Lamadrid, representante comercial de dos personajes públicos e hija de Jessica Newton, respondió a un usuario que interpretó mal su respuesta y afirmó que el puesto que tenía era porque su madre se lo había regalado.

Todo empezó cuando la pareja de Deyvis Orosco se animó a responder, en las historias de su cuenta de Instagram, la curiosidad de un seguidor que quería conocer en qué trabajaba actualmente.

“Soy gerenta comercial y de contenidos para la ORG Miss Perú, manager comercial de Janick, manager comercial de Deyvis, tengo mi propia marca de colágeno y productos de belleza. Tengo mi propia marca de accesorios y ropa. En conclusión, siempre estoy generando, planeando y trabajando”, contestó en la mencionada red social.

Ante esto, otro sujeto le pidió que responda con humildad porque no todos los peruanos tenían las mismas oportunidades.

“Lo dices como si tener que llegar a los 30 años significa que debas tener tu vida hecha un éxito. Hay gente que no tuvo los mismos recursos que tú para tener una carrera, ni una madre que le guarde el puesto de trabajo, un poco más de humildad en tus respuestas”, fue lo que escribió el usuario.

Cassandra Sánchez de Lamadrid aclaró que solo estaba respondiendo una pregunta que le plantearon y dejó un contundente mensaje.

“Eso que dices está en tu cabeza y son tus propios prejuicios o inseguridades. Recomiendo que aprendas a no proyectarlas en los demás”, le respondió.

“Me rindo. La toxicidad y prejuicios de algunas personas no tienen medida y solo para dejarlo claro, a mí nadie me ha regalado nada, ni me ha guardado un puesto. Me he ganado a pulso y largas horas de trabajo. Todo lo que tengo en vida. Eso es lo mismo que le enseñaré a mi hijo. Si eso te molesta, eso es algo que no puedo controlar”, agregó tras publicar la conversación.

