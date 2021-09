Cassandra Sánchez de Lamadrid volvió a sorprender a sus seguidores en las redes sociales. En esta ocasión, la pareja de Deyvis Orosco reveló que se convertirán en padres de un niño.

A través de sus Stories de Instagram, la hija de Jessica Newton respondió una serie de preguntas de sus fans y uno de ellos le preguntó si ya conocía el sexo de su pequeño.

“Ya sabes el sexo de tu bebé”, preguntó un fanático. A lo que Cassandra respondió: “It’s a Boys (Es un niño)”.

Además, la novia de Deyvis Orosco confirmó que ya tiene el nombre para su pequeño; sin embargo, ha preferido no compartirlo por el momento con sus seguidores.

Por otro lado, Cassandra Sánchez de la Madrid reveló que no tuvo muchos síntomas durante el embarazo. “Ando un poco cansada, lo cual para mí es raro porque soy súper hiperactiva, pero fuera de eso me siento muy bien. He tenido mucha suerte, escuché muchas historias de otras mujeres que lo pasaron fatal con el malestar”, explicó.

Días atrás, Deyvis Orosco compartió con sus miles de seguidores que junto a su pareja Cassandra Sánchez De Lamadrid se convertirán en padres por primera vez.

El intérprete de “No te creas tan importante” compartió un emotivo video en el que mostró tiernas imágenes de los momentos que ha compartido junto a Casandra, y al final de clip mostró la primera ecografía de su bebé.

