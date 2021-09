Luego que Tilsa Lozano criticó a Vania Bludau sobre su participación en “Reinas del Show”, la expareja de la bailarina, Christian Domínguez, increíblemente salió en su defensa.

Y es que Tilsa Lozano comentó en el programa “América Hoy” que Vania Bludau no habría estado ensayando como se debe para su presentación de este sábado en el programa de Gisela Valcárcel.

La integrante del jurado de la segunda temporada de “Reinas del Show”, Tilsa Lozano, refirió que encontrado con Vania y Mario Irivarren estarían disfrutando de un viaje fugaz a las playas del norte del país.

“Me he cruzado con Vania, ¿no debería estar ensayando? El martes la he visto tomando sol, la he visto en la Playa, en Vichayito, ¿no dijo que iba a defender la corona? Debería haber estado ensayando, voy hablar con el productor (de Reinas del Show)”, dijo.

Ante las afirmaciones de la exvengadora, intervino el ex de Vania, Christian Domínguez, y nada menos que para defenderla y darle todo su apoyo. “Me comentan que sí fue, confirmado. Fue un viaje rapidín, ya estaba programado”, aseveró el ahora pareja de Pamela Franco.

Tras ello, Tilsa Lozano sostuvo: “Estaba a punto de sacar el teléfono y grabarla”. Por su parte, el cumbiambero agregó: “Está bien que lo menciones, por si hay un problema”.

Christian Domínguez, Karla Tarazona, Vania Bludau y Pamela Franco (Fuente: Instagram | YouTube)

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO

VIDEO RECOMENDADO:

A sus 20 años Thalía más vigente que nunca en las redes sociales (VIDEO)





La popular actriz y cantante mexicana Thalía cumple hoy sus 50 años y decidió festejarlo con sus más de 18 millones de seguidores en Instagram con un peculiar reto con osos de peluche. (Fuente: Latina TV)