Luego de que Rodrigo González se pronunciara sobre su llanto en el programa ‘Mujeres al mando’ restándole importancia a su denuncia, Cathy Sáenz utilizó sus redes sociales para responderle directamente al popular ‘Peluchín’ y volver a asegurar que no es una broma cuando lo acusa de ser su acosador.

“Siendo un líder de opinión decirle ‘chusca’ a alguien, no es un insulto? Hablas de casos reales de violencia, entonces el que me insultes y me acoses no es violencia? Sí, obvio que hay muchos casos horribles, pero ninguno de ellos se puede permitir, ni uno solo. No uses la popularidad que tienes para generar odio hacia otra persona. Debe haber mucha gente a la que no le gustas también; de hecho a mí tu estilo tampoco me gusta, me parece misógino, porque en tus historias más resaltantes atacas solo a mujeres, y los hombres los pasas por agüita tibia nomás, tienes una actitud bien cobarde”, escribió la conductora de televisión en un comunicado a través de sus historias de Instagram.

Asimismo, Cathy Sáenz recordó los nombres de varias mujeres de la farándula peruana a los que Rodrigo González ha criticado en algún momento, alegando que lo que le funciona es generar odio contra las mujeres.

“A ti qué te importa qué correa uso, o si la novia me quiso o no regalar su bouquet, o si la gente me quiere ver o no en la televisión, qué te importa? Por qué hablas de mí? Será porque siempre te ha funcionado generar odio contra las mujeres? Yo creo que sí. No a la violencia a la mujer!! Hablo por mí y por todas las mujeres a las que has y vienes violentando día a día, hora a hora, minuto a minuto”, sostuvo Cathy Sáenz.