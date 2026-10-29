“Me siento bien, tranquila y en paz”, dice Cecilia Bracamonte, tras la presentación de “Gracias por tanto”, su libro autobiográfico, que llega a pocas semanas de cumplir 77, una edad en la que mira lo recorrido y se le llena el alma de gratitud.

“A estas alturas de mi vida no siento que voy dejando mi historia atrás; lo único que dejo son las cosas malas. Sin embargo, hasta de las cosas malas he aprendido. Tengo por costumbre rescatar lo bueno de cada situación, pues al final todo te enseña, inclusive cuando sufres una traición”, dice la artista, que este 8 de noviembre, en el Gran Teatro Nacional, tendrá la oportunidad de retribuir con su arte el cariño del público a sus seis décadas de trayectoria.

Escribir un libro autobiográfico en el que debes contar todo, sin falsos pudores, no es una decisión fácil.

Mi entorno más cercano me insistía mucho diciéndome: “¿Por qué no haces un libro? La gente te pide que escribas”. Le di vueltas hasta que me dije: “¿Por qué no? Si ya tengo la edad que tengo, he hecho todo lo que he hecho y no le he hecho daño a nadie”. Mi hija, mi principal soporte, también estaba feliz con la idea, así que decidí contar todo.

Ese todo incluye aspectos de tu vida personal que no muchos conocían.

Con mi hija Selena hablo siempre y ella me dijo: “Mami, seguro que después de que cuentes todo se va a generar un revuelo, pero que no te importe, tú ya estás por encima de eso”. Escuchar eso de mi hija me dejó muy tranquila.

En 2026, todavía hay algunos amores que aún causan revuelo, cuando no deberían, y en este libro hablas de Liliana.

Ella es un amor que regresa a mi vida después de 38 años de no verla, y que hoy me hace sentir plena, muy feliz. Es mi mejor complemento, me da paz, no siento que debe generar polémica.

¿Cuánta importancia le das a los comentarios que se podrían generar tras la honestidad de contar que ella es el amor de tu vida?

En un principio sí le daba importancia a cualquier comentario, pero después ya no. Yo no soy una mujer de hacer escándalos ni de estar restregándole nada a nadie; hago mi vida tranquila y no me meto con nadie. Hoy asumo las críticas muy bien, pocas cosas me quitan el sueño. En mi carrera artística, que es lo principal, siento que se me reconoce generosamente como un ícono; eso es lo que realmente importa.

"Sé que soy referente de mucha gente, pero muchos no lo dicen abiertamente por pobreza de espíritu", dice la cantante.

¿Sientes que tu país te ha dado el lugar que mereces?

Sí. A veces me preguntan por qué no he ido tras un Grammy, pero les digo que es porque nunca he postulado ni me ha interesado, de verdad. Me importa más lo que voy dejando aquí, el reconocimiento del público, que la UPC me haya nombrado profesora honoraria. Si con esta nueva producción nos mandamos al Grammy bien, pero no lo veo como algo que me genere ansiedad.

Definitivamente has marcado un estilo en el cancionero criollo.

Todo comenzó por la disciplina y las clases de canto. Luego me enfoqué en proponer cosas distintas: fusionar la música peruana sin alejarla de sus raíces. Lo mío siempre ha sido el criollismo elevado, no la “criollada” malentendida asociada a la viveza y a lo vulgar.

¿Estás consciente que eres un referente y que mucha gente joven te toma como ejemplo?

Sé que soy un referente, como para mí, Édith Barr fue mi guía desde que comencé hasta el final y siempre lo he dicho. Sé que soy referente de mucha gente, pero muchos no lo dicen abiertamente por pobreza de espíritu. Lo ideal sería que lo reconozcan, pero hay que aceptar a las personas según su capacidad.

¿Qué le aconsejarías a una joven que quiere dedicarse a interpretar música criolla y está llena de inseguridades?

Primero, si te vas a dedicar a esto, tienes que creer en ti y no pensar de entrada que no te van a escuchar. Tienes que sentirte capaz de ponerle pasión, renunciar a muchas cosas, ser disciplinada y empaparte por completo de lo que vas a hacer en el escenario. Hay muchos eslabones para construir una carrera bonita e impecable, pero si descubres que eres muy bueno, tu humildad tiene que ir por delante. Sin humildad duras un ratito y te vas al diablo, la humildad es lo que te acercará al público.