Después de 64 años de trayectoria, Cecilia Bracamonte iniciará este 8 de noviembre, en el Gran Teatro Nacional, su despedida de los grandes escenarios. “Gracias por Tanto” será el concierto con el que la intérprete comenzará a cerrar una etapa de producciones de mayor escala, sin alejarse de la música: seguirá cantando y vinculada a proyectos y presentaciones especiales.

La decisión llega en plena actividad artística. Cecilia Bracamonte conserva intactas la voz y la fuerza interpretativa que han acompañado su carrera, una condición que vuelve especialmente significativo que haya elegido este momento para culminar este ciclo.

“Quiero comenzar esta despedida ahora que estoy bien, que mi voz está intacta y que todavía disfruto plenamente de un escenario. No estoy dejando de cantar. Simplemente siento que llegó el momento de cerrar poco a poco esta etapa de este tipo de producciones y hacerlo como quiero: cantando y agradeciendo”, señala Bracamonte.

“Gracias por Tanto” viene preparándose desde hace aproximadamente un año. Para este encuentro, la artista ha seleccionado personalmente canciones relacionadas con diferentes momentos de su vida y de su carrera, que serán presentadas con nuevos arreglos y una propuesta musical renovada.

El repertorio no estará circunscrito únicamente a la música criolla. A lo largo del concierto aparecerán también otras vertientes musicales que han formado parte de la trayectoria de una intérprete vinculada durante más de seis décadas a la música peruana y latinoamericana.

Cecilia Bracamonte conserva intactas la voz y la fuerza interpretativa que han acompañado su carrera.

“Hay canciones que me llevan inmediatamente a determinados momentos de mi vida. Elegir este repertorio ha sido volver a mirar el camino recorrido, recordar personas y momentos que fueron importantes para mí. Quiero que el público encuentre canciones que conoce y quiere, pero también algunas sorpresas”, adelanta.

La propuesta escénica combinará música, imágenes, recuerdos y testimonios para recorrer diferentes capítulos de su historia artística. La producción contará, además, con invitados especiales, cuyos nombres serán anunciados próximamente.

El nombre del espectáculo resume el espíritu con el que Cecilia quiere vivir este momento. “’Gracias por Tanto’ es exactamente lo que quiero decir. Es agradecer a quienes me han acompañado, a quienes han ido a mis conciertos, han cantado conmigo y han hecho posible que esta historia dure tantos años.