Cecilia Tait se pronuncia sobre el trato que Natalia Málaga da a voleibolistas (VIDEO)

La exvoleibolista Cecilia Tait estuvo en el programa 'Al diván con Mónica' de Mónica Cabrejos en Radio Capital y opinó sobre el trato que da Natalia Málaga a las voleibolistas en su rol de entrenadora.

"¿Te gusta cómo trata a las jugadoras?", preguntó Mónica Cabrejos, y Cecilia Tait aseguró que no está de acuerdo con las lisuras de la su ex colega.

"Yo puedo aceptar que grite, que les dé ánimos, pero lo que no puedo aceptar hasta ahorita es su lengüita de caramelo. Ella ya me conoce. Y yo cuando salgo con ella, salgo con un jabón. Además ella sabe. Ya hemos hablado. 'Con Cecilia no me meto, tengo que cuidar mi boquita'", dijo Cecilia Tait.

Además reveló que una vez evitó un puñete de su exentrenado Man Bok Park. "Mambo Park nos decía lisuras en coreano. Una vez vino a querer darme un puñete y lo detuve en el aire y nunca más. Yo sí soy bien arrebatada", contó.

"Además, yo le he dicho, Natalia, estamos en la época de la lucha contra la violencia hacia la mujer en todo sentido. Del no maltrato a la mujer, ¿qué? ¿en el deporte sí vale? y crtico a los entrenadores que me sueltan lisuras", finalizó Cecilia Tait.