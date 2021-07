Han pasado casi cinco meses del deceso de Ricardo González, mejor conocido como ‘Cepillín’, y su hijo Ricardo González Jr. expresó sus deseos de realizar una serie biográfica de su padre.

A su salida de las instalaciones de Televisa, Ricardo González Jr. declaró para la prensa mexicana y fue consultado sobre sus planes para honrar la memoria de ‘Cepillín’.

“Hay planes de serie, hay planes de museo, lo que pasa es que no es todo tan fácil, tan rápido, se necesita dinero, se necesita inversionistas, entonces por lo pronto, como teníamos un año y meses de no trabajar, lo primero que dijimos fue ‘vamos a trabajar’, gracias a Dios nos empezaron a hablar los empresarios de toda la república mexicana y no hemos parado más que un fin de semana que nos dimos”, contó.

En declaraciones para los medios de su país, el hijo de ‘Cepillín’ confesó que su deseo es que el actor Kuno Becker encarne a su padre en una bioserie.

“Lo que es el adolescente Ricardo, mi hijo, que es igual, y me encantaría que en adulto fuera Kuno Becker, es un gran amigo y es un gran actor, me gustaría que él fuera, aparte es muy delgado, entonces le quedaría super bien”, dijo.

Finalmente, Ricardo González Jr. aseguró que a pesar de que Becker no tiene ni idea de sus planes, no será problema convencerlo para este proyecto televisivo. “No he hablado con él, se va a enterar ahorita por ustedes, pero es muy amigo, entonces cuando lo veamos va a soltar la carcajada, o sea, le va a gustar”, concluyó.

