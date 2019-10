Chabelita no borrará el tatuaje de Christian Domínguez (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Isabel Acevedotuvo una entrevista exclusiva en el programa ‘En Boca de Todos’, donde dejó en claro los sentimientos que tiene hacia su expareja Christian Domínguez. Además, contó cuál será el destino de su tatuaje que tiene en la muñeca con el nombre del cumbiambero.

"¿Vas a hacer algo con el tatuaje?", le preguntó la reportera. "La verdad creo que no, porque yo justo cuando lo hice, yo lo hice pensando de que no voy a hacer ninguna inicial, es más, no veo el tatuaje y me acuerdo de él, la verdad, te soy sincera", aseguró Isabel Acevedo.

¿QUÉ HACE AHORA CHABELITA?

Por el momento, Isabel Acevedo se encuentra sumergida en el trabajo, ya que ella cuenta con una peluquería ubicada en San Luis. Las cámaras de Magaly TV la captaron atendiendo en su local hasta pasado la una de la mañana.