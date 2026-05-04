La actriz Chantal Andere, admite sin dudarlo, que esas villanas emblemáticas que le ha tocado encarnar en las telenovelas mexicanas, además de ser todo un reto, han marcado definitivamente su carrera. Para la hija de la primera actriz Jacqueline Andere, estos roles complejos poseen una profundidad actoral y un poder narrativo superiores a los personajes bondadosos de esas historias que apasionan a millones.

“Las villanas me encantan, me fascinan y definitivamente me han dado una difusión increíble a nivel mundial. Me gusta mucho hacer villanas porque tienes mucha tela de donde cortar, son hipócritas, son falsas, tienen múltiples personalidades”, dice la actriz que este 16 y 17 de mayo presentará en Lima la obra de teatro “El Seductor”, junto a Humberto Zurita.

Tienes villanas emblemáticas, una de ellas la de “Marimar”, historia en la que hiciste la vida a cuadritos a Thalía.

Sí, y a pesar que han pasado 32 años desde que la grabamos, la gente la sigue recordando igual que la primera vez que la vio. Lo he platicado en algún momento con Thalía, que cuando grabamos esa icónica escena de la pulsera en el barro, jamás nos imaginamos que hasta hoy la gente la seguiría teniendo presente. Esa es la magia de cuando toda la televisión estaba concentrada en las telenovelas que hacíamos en ese entonces.

¿Tuviste en tus primeros años de carrera esa comparación inevitable con tu madre Jacqueline Andere?

En un principio, pero de verdad muy poco. En algunos programas comentaban sobre la hija de Jaqueline Andere que iba a debutar como villana de telenovela en Dulce Desafío y que ojalá lo haga bien como su mamá, ojalá que tenga talento, decían. La telenovela fue un éxito, me llevé todos los premios como actriz revelación. Sabía, en el fondo, que no iba a hacer algo incorrecto.

Tu preparación te daba esa seguridad.

Yo estaba preparada mental y emocionalmente para entrar a la televisión, venía de hacer teatro musical, me formé en Nueva York, yo no venía de cero. Había hecho teatro, que es para mí la mayor escuela que puede tener un actor. Un actor que no ha hecho teatro lo tendría que hacer una vez en su vida, porque ahí es donde está la prueba de fuego, la improvisación, el temple. Ahí no se repiten las escenas 30 veces si te equivocas.

"Ver a mi mamá a su edad, 87 años, haciendo teatro y giras, con esa vitalidad, esa lucidez mental que tiene, ese amor que tiene por su público, yo pido llegar a su edad así", dice Chantal Andere.

A propósito de preparación, en la próxima telenovela que grabarás, “Corazón de Marruecos”, han incluido a un influencer en el elenco, ¿esa es una buena tendencia o perjudica a los verdaderos actores?

Te contesto lo mismo que les dije a los de la prensa mexicana, yo creo que en el mundo cabemos todos, darle una oportunidad a un chico como él no está mal. Lo que pase después, quién sabe, el resultado final no lo sabemos. Todos buscamos alguna vez en nuestras vidas una oportunidad. Entonces, yo creo que no hay que ser tan tan duro para decir, ¿cómo es posible eso?

Lo importante es que tras una primera oportunidad llegue luego una constante preparación.

Claro, porque esta es una carrera de resistencia donde no dejas de aprender nunca. Cada proyecto te da un reto distinto, por ejemplo, yo confío en mis directores, cuando tengo dudas del personaje o siento algo incómodo de un rol, voy con la gente que sé que me va a orientar. Esa humildad es la que deberían y debemos tener todos de asesorarte cuando tengas alguna duda, porque no somos perfectos.

Cuando crees que todo lo sabes en tu carrera hay algo que está fallando.

Yo que hago villanas toda mi vida, siempre debo tratar de darles un toque distinto físicamente, hasta cómo camina. En la nueva telenovela que estoy grabando, soy una hipocondríaca, una mujer que se inventa enfermedades todos los días. Eso es para llamar la atención del marido, la atención de los hijos, a una mujer así le voy a tener que dar unas posturas distintas cuando se siente supuestamente mal.

Allí es donde entra el trabajo en equipo.

Todo eso hay que buscarlo y trabajarlo con el escritor. ¿Cómo ve él el personaje desde la perspectiva de la adaptación? El director, cómo se lo ha imaginado.Siempre se debe seguir estudiando, leyendo, viendo otros actores, cultivándote, porque por eso vamos a dejar huella y valdrá la pena todo el trabajo.

Definitivamente, has tenido un gran ejemplo en tu madre Jacqueline Andere.

Ver a mi mamá a su edad haciendo teatro y haciendo giras con esa vitalidad, esa lucidez mental que tiene, ese amor que tiene por su público, yo pido llegar a su edad así. A sus 87 años va a empezar en julio una telenovela y me parece increíble. Y claro, mi mejor ejemplo es ella, de disciplina, de puntualidad, de amor por lo que hace.

Llegas a Lima en unas semanas, “El Seductor” es la obra en la que aquí compartirás escena con Humberto Zurita.

Cuando supe que los visitaríamos, desde hace algunos meses, me dio mucha ilusión porque sé que gustan de mi trabajo en Perú, saben quién soy, sé que han degustado de mis villanías por muchísimos años y qué maravilla para mí como actriz poder llegar con esta obra alejadísima totalmente de las villanas. Es una obra muy chistosa, de repente ahí tengo mis dos tres encontronazos con el personaje del señor Zurita, pero para mí estar en vivo, en persona con la gente, me da muchísima ilusión.