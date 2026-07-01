“Chapa Tu Money”, el exitoso formato de entretenimiento que conquistó millones de reproducciones en plataformas digitales da el salto a la televisión abierta. Producida por América Multimedia en alianza con No Somos TV, el programa se estrenará el próximo sábado 18 de julio a las 10:00 p. m. por América Televisión, bajo la conducción de Mateo Garrido Lecca.

El programa, que nació en YouTube y rápidamente se convirtió en uno de los contenidos de entretenimiento más populares del país, inicia ahora una nueva etapa en la pantalla chica. “Chapa Tu Money” combina comedia, improvisación, retos y juegos en los que sus participantes competirán por acumular dinero que, al final de cada emisión, será entregado a asistentes del público.

“Estoy muy emocionado de llevar “Chapa Tu Money” a un nuevo nivel. En televisión será una experiencia más grande, con más humor, improvisación y muchas más oportunidades para que el público gane”, señaló Mateo Garrido Lecca.

El conductor adelantó además que el público será uno de los grandes protagonistas de cada edición. “Queremos que la gente se ría durante una hora y media sin parar. El elenco competirá para acumular dinero, pero finalmente el premio será para el público. Esa es la gran esencia del programa”.

"Queremos que la gente se ría durante una hora y media sin parar. El elenco competirá para acumular dinero, pero finalmente el premio será para el público", dice Garrido Lecca.

Uno de los principales atractivos será la dinámica final: tres finalistas apadrinarán a tres asistentes del público, quienes también podrán participar y llevarse premios en efectivo.

El elenco reunirá a figuras muy queridas por el público como Andrés Salas, Dayanita, Patricia Portocarrero, Anahí de Cárdenas y Natalia Salas, además de Lucianeka, Goncho Iglesias, Anthony Chávez, Saskia Bernaola y Gerardo Pe.

Para Fernando Muñiz, CEO de América Multimedia, esta producción representa una apuesta por la evolución del entretenimiento televisivo. “Estamos convencidos de que este crossover entre plataformas funcionará muy bien. “Chapa Tu Money” tiene todo para convertirse en un gran éxito: frescura, ritmo y una conexión real con el público y Mateo es el conductor ideal para liderar esta nueva etapa”.

Por su parte, Cathy Sáenz, Directora General de No Somos TV, destacó el trabajo realizado para adaptar el formato sin perder su identidad. “Hemos trabajado para mantener la esencia de ‘Chapa Tu Money’ y trasladarla a la televisión, conservando ese lado digital, su frescura, su humor y su conexión con el público con ese toque especial que tiene No Somos TV. Esta alianza con América Televisión nos permite llevar el formato con una producción a nivel de cine a una audiencia mucho más amplia”.

Con cuatro años de trayectoria, “Chapa Tu Money” nació en No Somos TV de la mano de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, consolidándose como uno de los formatos de entretenimiento digital más exitosos del Perú.