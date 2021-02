La actriz Charisma Carpenter acusó a Joss Whedon, creador de las series “Buffy, la cazavampiros” y “Angel” donde participó, de abuso de poder durante las grabaciones.

El hecho se dio tras la publicación de la actriz en sus redes sociales con un comunicado llamado “Mi verdad”. En este afirma la ansiedad y hechos traumatizantes que vivió en el rodaje de ambas populares series por parte de Whedon, quien se habría aprovechado de su puesto para hacer sentir mal a las personas que trabajan con él.

Esto luego que Ray Fisher acusara a Whedon de maltrato durante las grabaciones de “Liga de la Justicia”. “Ha creado ambientes de trabajo hostiles y tóxicos desde los comienzos de su carrera. Lo sé porque lo he vivido en primera persona. Repetidamente”, comentó el actor estadounidense.

Carpenter comenzó su comunicado afirmando que se ha mordido la lengua por dos décadas. “He puesto excusas a ciertos hechos que me siguen traumatizando. Abusó de su poder en numerosas ocasiones mientras trabajábamos juntos en los sets de ‘Buffy, la cazavampiros’ y ‘Ángel’. A él su mala conducta le parecía entretenida, pero solo sirvió para intensificar mi ansiedad a la hora de actuar, para hacerme sentir vulnerable y alejarme de mis compañeros”, agregó.

Del mismo modo, la actriz contó varios episodios vividos con Whedon antes de despedirla. “Me llamaba ‘gorda’ delante de mis compañeros cuando estaba embarazada de cuatro meses y pesaba 57 kilos. Era malvado y mordaz, denigrando a otros abiertamente y a menudo elegía a sus favoritos”, comentó.

“Cuando Joss supo de la situación (su embarazo), pidió una reunión conmigo. Me preguntó si ‘me lo iba a quedar’ y con su manipulación utilizó mi femineidad y fe contra mí. Se rió de mis creencias, me acusó de sabotear el show y me despidió en la siguiente temporada”, relató.

Al final, la actriz espera que su queja ayude a que otros se den cuenta de los abusos de poder y puedan curar sus traumas con personas así.

VIDEO RECOMENDADO

Mila Kunis, Ashton Kutcher y Shaggy en un divertido spot de Cheetos para el Super Bowl 2021

Mila Kunis, Ashton Kutcher y Shaggy en un divertido spot de Cheetos para el Super Bowl 2021.