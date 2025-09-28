El dúo peruano Charlie & Nani vuelve a la escena musical con “Conmigo Tú”, un sencillo que fusiona los sonidos actuales de la cumbia pop con letras cargadas de emoción. La canción, ya disponible en plataformas digitales, cuenta la historia de un amor oculto entre dos amigos, y pronto estrenará videoclip oficial grabado en un rooftop limeño.

Con casi dos décadas de trayectoria, los artistas han explorado distintos géneros y hoy consolidan su propuesta con un estilo más urbano y contemporáneo. “Queremos que nuestras canciones tengan sonidos actuales, ir con la tendencia, pero sin perder nuestra esencia y contando historias con las que la gente se identifique”, señalaron.

El tema fue producido por el propio dúo en su estudio, logrando un proceso creativo fluido y espontáneo. Su sonido se apoya en el dembow de la cumbia urbana, con influencias de artistas como Tini, Karol G y Márama.

Sobre el videoclip, Charlie & Nani adelantaron que busca mantener la frescura de la canción: “Queremos que esta canción los entretenga, los haga bailar, cantar y dedicar”. Además, anunciaron que en agosto estrenarán un nuevo tema con tintes románticos y latin pop, y que preparan fechas de presentaciones en vivo.

“Conmigo Tú” marca el inicio de una nueva etapa donde la experiencia acumulada se une a un sonido fresco y actual, destacaron.