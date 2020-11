El metalero argentino, llamado Phil Claudio González, cumplió el sueño de muchos seguidores en redes sociales al disfrazarse del ‘Chavo del 8′, personaje al que se parece demasiado y que es conocido a nivel mundial.

El músico y productor se tomó muy en serio su parecido y se vistió con la popular gorra a cuadros, tirantes rojos, pantalón café y camisa a rayas para volver nuevamente a la vida al personaje principal de la famosa serie mexicana que fue creada por el difunto actor mexicano Roberto Gómez Bolaños.

Mediante la plataforma TikTok, una conocida juguetería argentina compartió varios videos de cómo Phil Claudio González caracteriza al ‘Chavo del 8′ y también aparece otra personas vestida de ‘Quico’.

Como se recuerda, el metalero saltó a la fama tras una fotografía que se volvió viral y que muchos usuarios se mostraron sorprendidos por su parecido al personaje que marcó la vida de millones de niños.

¿Qué dijo el metalero argentino?

Al ver que su fotografía en la que aparece rodeado con unos amigos fue blanco de memes, Phil Claudio Gonzáles, lejos de molestarse, lo tomó con humor y hasta se animó a compartir imágenes en su cuenta de Facebook personal.

“¿No se cansaron todavía? Hay muchas mas eh. Me ‘ca$$’ de risa con el meme. Quien lo hizo me hablo pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos”, escribió el argentino en la mencionada red social.

