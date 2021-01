‘Choca’ Mandros pidió hoy disculpas a su público tras haber sido captado bailando sin mascarilla en una discoteca del sur de Lima el pasado fin de semana. El conductor de televisión comenzó el programa ‘Estás en Todas’ contando qué fue lo que sucedió ese día.

“Me han visto en un local del sur. Sí estuve en ese lugar, estoy viviendo en el sur. Ese sábado fui a un lugar que tenía las licencias para cenar, bueno un piqueo, y luego retirarme a mi hogar. No vi nada ilegal. En eso entré, obviamente sí cuando ingresé me di cuenta de que no era como yo lo tenía pensado el restaurante”, contó primero Choca.

“Con mi amiga se nos ve sentados, nos invitaron una bebida, creo que fue el gran error no habernos ido en ese momento”, dijo después.

Tras hacer este resumen, Choca pidió disculpas al público y reveló que él ya tuvo antes COVID-19. “Cometí un error...Yo ya tuve COVID. Quiero pedirles disculpas al público, sí me expuse innecesariamente”, señaló.

Fue sancionado

El también actor contó que fue sancionado por el canal de televisión. ‘Choca’ no apareció en la sección América Espectáculos del noticiero matutino la última semana. Además él mismo se hizo una prueba de antígeno el día lunes, reveló.

Recordemos que el programa ‘Amor y fuego’ mostró un ‘ampay’ de la modelo Karen Dejo, el presentador Jaime ‘Choca’ Mandros y el productor de ‘Esto es Guerra’, Peter Fajardo, divirtiéndose en una discoteca en Punta Hermosa, al sur de Lima.

El hecho ocurrió pese a las restricciones del Gobierno peruano sobre las reuniones y fiestas en cualquier establecimiento con la finalidad de evitar la propagación del coronavirus (COVID-19) y tras la aparición de casos de la variante de Reino Unido del SARS Cov-2.

En las imágenes se podía ver a dichas figuras de le televisión divirtiéndose sin usar mascarilla, protector facial, alcohol en gel o siquiera distanciamiento social, pese a la cantidad de incrementos de contagios en todo el país por la nueva variante británica y al contacto que los tres participantes tienen en el canal de Pachacamac.

