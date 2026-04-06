El cantante mexicano Christian Chávez, recordado por su participación en la agrupación RBD, regresará al Perú después de más de una década con su gira Para Siempre Tour, considerada la producción más ambiciosa de su carrera.

El concierto se realizará el domingo 28 de junio en el Auditorio del Colegio San Agustín, escenario que marcará el inicio oficial de su recorrido por Latinoamérica.

Las entradas estarán disponibles en la plataforma Passline, con aforo limitado para esta única fecha en la capital.

Un espectáculo con banda en vivo y producción internacional

El Para Siempre Tour ha sido diseñado como una experiencia escénica integral que combina música, coreografía y elementos visuales de alto impacto.

El espectáculo incluirá:

Banda en vivo

Visuales digitales y escenografía

Coreografías con bailarines

Múltiples cambios de vestuario

Producción internacional

Esta propuesta busca ofrecer una experiencia que combine nostalgia y una nueva etapa artística del cantante.

El repertorio incluirá éxitos de RBD y su etapa solista

Durante el concierto, el público podrá revivir canciones que marcaron a toda una generación durante su etapa en RBD, así como temas de su carrera como solista.

El espectáculo también mostrará una faceta más íntima del artista, enfocada en su evolución musical y su conexión emocional con el público latinoamericano.

Tras presentaciones previas con buena acogida en otros escenarios, el artista continúa consolidando su presencia en la escena musical con un espectáculo que apuesta por la emoción y la cercanía con sus seguidores.