Durante su entrevista en América Hoy, Christian Cueva confirmó que le depositó 280 soles a Pamela Franco para que “se tome” unas cervezas con su amiga, tal como lo contó la cantante en su versión en Mande Quien Mande.

“Entramos en un juego, estaba con unas amistades. En ese juego le digo, te invito las cervezas. Ella no me dice deposítame, ni nada. Yo le pido el número a la persona que tenemos en común, a Vanessa, y le deposito. Su mejor amiga me pasa la cuenta”, contó Cueva en América Hoy.

Si se saca cuentas, Cueva le habría regalado cuatro cajas de cerveza Cristal, ya que su precio bordea los 70 soles.

Christian Cueva revela que mantuvo comunicación “indebida” con Chris Soifer: “tuve contacto por WhatsApp”

En la última edición de América Hoy, se presentó Christian Cueva para contar toda su verdad sobre el romance clandestino que tuvo con Pamela Franco. Además, el futbolista también confesó que tuvo conversaciones íntimas con Chris Soifer y que salió a comer con Rosángela Espinoza.

“Para mí las malas decisiones son conocer a otras personas de otro mundo (...) estoy arrepentido por tomar esas malas decisiones de conocer a personas”, expresó Cueva.

Luego continuó con: “me equivoqué y mucho, con la única persona que tuve contacto es con esta chica Soifer (...) tuve contacto por WhatsApp, era comunicación indebida, por eso pido perdón”.

Mientras que con Rosángela Espinoza, Cueva dijo que “por decisión de él” estuvieron juntos en una reunión. “Con Rosángela, por decisión mía me junté con ella. Fuimos a comer y fue la única vez. En mi cabeza pensaba que estaba haciendo bien. Es malo para mi vida. Sí, en otras oportunidades, he podido estar con conocidos, hemos coincidido”.