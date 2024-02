A través de TikTok, se acaba de revelar el detrás de cámaras de la entrevista de Pamela Franco en el programa de María Pía Copello. Al parecer, la cantante sufrió un ataque de nervios y casi se desmaya, tras revelar que fue la amante de Christian Cueva.

En las imágenes se puede ver a Pamela Franco romper en llanto, lo que requirió la intervención de varios miembros de la producción para brindarle apoyo. Después de unos minutos, logró recomponerse y continuar con la entrevista, aunque visiblemente afectada.

Pamela Franco confiesa que tuvo una ‘relación sentimental’ con Christian Cueva en el 2018

La artista afirmó haber conocido al deportista en 2018, época en la que él ya tenía hijos con Pamela López, su actual esposa. Según su relato, amigos en común les hicieron la presentación después de que ella había finalizado una relación.

“Me lo presentaron, estábamos en una reunión. Él ya tenía una relación. Yo no fui con ninguna intención, quería relajarme y divertirme nada más. (...) Sí, tuve una relación sentimental con Christian Cueva. Me involucré con él en el año 2018, fue en idas y vueltas. Era un tema bastante complicado. Él entraba en temas de mentiras, me decía una cosa, mostraba otra cosa. En ese momento de mi vida, creí el mismo cuento que muchas han creído”, inició.

No obstante, Franco afirmó que se ilusionó con las palabras que él le decía acerca de poner fin a su matrimonio. Tiempo después, ella decidió poner fin a su relación cuando se dio cuenta de que estas promesas no se materializarían.

“Era mi novela, porque yo creía lo que me decía. Me comencé a alejar porque no era la tercera, era la cuarta, la quinta, la sexta. No era lo que quería en ese momento. Me alejé de esto porque la única que se hacía daño era yo”, expresó.