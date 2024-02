A través de sus redes sociales, Christian Cueva rompió su silencio y emitió un comunicado donde pide perdón a su aún esposa Pamela López por serle infiel con otras mujeres. Además, mencionó que con Pamela Franco, no tuvo una “relación extramatrimonial”, sino “una vinculación indebida”.

“No reconozco mi vinculación con la señora Franco como una relación, sino como una vinculación indebida, errónea, equivocada, perjudicial, que justamente dejamos porque no era correcta y podía dañar mi relación con quien aún no era mi esposa, pero a quien ya me unía el amor. Si bien, hace cinco años cortamos contacto, cometí la tontería de hablar con ella nuevamente, una sola vez, a partir de una llamada tripartita”, se lee en el comunicado de Cueva.

Luego continuó con: “durante los últimos días, han sido expuestos, públicamente, actos de mi parte que no me enorgullecen y a los que considero el error más grande de mi vida. Respecto de ellos, quiero pedir, públicamente, perdón a mi esposa, Pamela López y a mis hijos”

Cabe mencionar que, al finalizar su comunicado, Christian Cueva reveló que está buscando ayuda especializada, al mismo estilo que Domínguez.

“Pido a Dios, públicamente, su perdón, sé que su amor y generosidad sin límites, me mostrarán el camino para corregir lo mal hecho. Estoy buscando y consiguiendo ayuda especializada”, finalizó Cueva.





