Christian Cueva pide disculpas a su familia tras declaraciones de 'La Chama' (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Christian Cueva habló por primera vez tras las declaraciones de Alexandra Méndez 'La Chama' en El valor de la verdad y le pidió disculpas públicamente a su esposa y sus hijos por el "bochornoso" momento que han afrontado.

"Quizás tuve un episodio ahora último que realmente, no fue nada agradable para mí ni mi familia, que fueron las cosas que salieron. Ya estaba planificado todo con mi familia para que vayan a la Copa América y estuvieran mis hijos ahí. Pero bueno, son cosas que están pasando ahora y las tengo que asumir", contó el futbolista peruano.

Asimismo, Christian Cueva volvió a mencionar que procederá con el tema de la popular 'Chama' por la vía legal y que lo deja en manos de sus abogados.

"Realmente fue duro para mí y para ellos porque quien pasó por estas cosas fui yo. Pero eso ya se verá legalmente y no tengo miedo en decirlo. Ahora solamente pido las disculpas a mi familia por este momento bochornoso que les hice pasar, y no va a volver a suceder porque no se lo merecen", manfiestó el popular 'Aladino'.

"Ningún ser humano tiene el derecho de decir tantas cosas sin saber realmente las cosas, pero bueno eso lo dejo en manos con mis abogados, por ese lado no me voy a referir más. Simplemente, a las disculpas que se merecía mi familia públicamente y para mí es difícil porque me hubiese gustado que esté aquí mi familia, acompañándome", agregó Cueva.