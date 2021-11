Contra todo pronóstico, Christian Domínguez cumplió dos años de relación con Pamela Franco. El co-conductor de América Hoy gritó a los cuatro vientos su amor por la cantante y no descartó casarse con ella.

“Le agradezco a Pamela por haber llegado a mi vida en el momento justo y vamos por más, los dos queremos una vida juntos para siempre. (...) Me encantan sus besos, su manera de amarme. Le agradezco por elegirme y darme una familia llena de esperanza y sueños. Por más años unidos y cumpliendo todo lo que pactamos”, comentó a El Popular.

No son pocos los que creían que la pareja no duraría mucho. Entre los incrédulos se encuentra Reinaldo Dos Santos, el vidente brasileño que aseguró que ambos no durarían mucho tiempo juntos.

“Me da risa lo que habla cierta gente. No me interesa, el señor no vive con nosotros, nuestro amor no depende de él”, dijo.

Sobre su futuro junto a Pamela, Christian Domínguez no descartó casarse con ella. Sin embargo, para que eso suceda debe concretarse el divorcio con su expareja, trámite que aún sigue en el Poder Judicial.

“Lógicamente es la intención de los dos, estoy ansioso porque salga mi divorcio, no entiendo la lentitud del Poder Judicial, ya han pasado tantos años y la espera desespera”, remarcó.