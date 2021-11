El padre de Rodrigo Cuba rompió su silencio por primera vez y se refirió al proceso legal que tiene enfrentado a su hijo Rodrigo Cuba con su aún esposa, Melissa Paredes, tras el ‘ampay’ que protagonizó con su bailarín de ‘Reinas del Show’, Anthony Aranda.

“Él está siendo asesorado, nosotros nos mantenemos apoyándolo simplemente”, comentó Jorge Cuba ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Asimismo, Jorge Cuba restó importancia a las declaraciones que hizo la exconductora de ‘América Hoy’ tildándolo de “expresidiario”.

Padre del ‘Gato’ Cuba rompe su silencio contra Melissa Paredes: “Ella quiere que mi hijo pague todo”. Video: Amor y Fuego

“La verdad es que yo no le voy a tomar ninguna atención a esas declaraciones. Nosotros seguimos guardando silencio, estamos llevando este tema con estricta reserva, nada más. No estamos autorizados para declarar, en este caso como es cosa mía, no le voy a prestar atención sencillamente. No nos vamos a pronunciar absolutamente nada, es lo más sano”, señaló el padre del ‘Gato’ Cuba.

Por otro lado, Jorge Cuba se refirió al comunicado que publicó su hijo en redes sociales, donde revela el convenio que le propuso Melissa Paredes sobre la crianza de su pequeña hija.

“Pusieron un poco en tela de juicio el tema del Instagram. Instagram lo ha bajado porque dice que no cumple sus normas porque se publicó el convenio en la que se evidencia cuál es la actitud de la parte contraria de decir una cosa y mandar un convenio de conciliación que yo diría no es conciliación porque ahí no hay nada conciliable, ella quiere que todo pague él”, explicó el empresario.

