En el programa de Magaly Medina que se emitió el último lunes, la abogada de Melissa Paredes, Patricia Simon, sorprendió al revelar que la exconductora de ‘América Hoy’ le regaló 10 mil dólares a su aún esposo Rodrigo Cuba para que se compre su auto.

Asimismo, la letrada señaló que Melissa Paredes actualmente le ha pedido a Rodrigo Cuba que le devuelva dicha cifra, ya que no cuenta con un trabajo y necesita ese dinero para mantener los gastos de su hija.

El hecho se conoció luego de que se difundiera un audio en el que la también actriz llama “psicópata” al padre de su hija. Ante ello, la conductora Magaly Medina preguntó por qué habían llegado a ese nivel de insultos.

“Es que no quería irse de la casa. Le estaba pidiendo los 10.000 dólares que le regaló, hoy día ella le dice ‘por favor, devuélvelos, porque no tengo trabajo, no tengo paga, cómo voy a mantener a tu hija’”, contó la abogada de Melissa Paredes.

¿Cómo inició la historia de amor entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba?

Rodrigo Cuba contó que vio por primera vez a Melissa Paredes el día que iba a renunciar a su corona de “Miss Perú 2013″ y quedó flechado por su belleza. Poco después, pudo conocer a la mujer que le robaba el sueño en Chiclayo. Fue en esta ciudad que él se animó a hablarle y tras sostener un diálogo, intercambiaron números.

Como estaba convencido de que había encontrado a la mujer de su vida, Rodrigo Cuba preparó una sorpresa con pétalos de flores para la modelo y le pidió que se convierta en su pareja. Aunque al inicio de su relación estaba alejada del ojo público, tras ser ampayados salieron a formalizar su romance y a los seis meses, decidieron convivir.

Al año de haber iniciado el romance se casaron por civil el 11 de noviembre de 2016 y al mes siguiente, el 22 de diciembre de 2016 se realizó un matrimonio simbólico en la playa.

En octubre de 2017, Melissa Paredes y ‘Gato’ Cuba se convirtieron en padres de una niña y desde entonces se mostraron como una familia muy unida en las redes sociales.

Pese a la distancia que tuvieron cuando el futbolista se fue a jugar a México a inicios del 2020, la pareja continuó sólida y hasta tenían planes de convertirse nuevamente en padres.

Sin embargo, el ‘ampay’ difundido por Magaly Medina causó conmoción entre sus seguidores y Melissa Paredes terminó confirmando el fin de su matrimonio de casi cinco años a través de un comunicado.

