Christian Domínguez dice que le da 'lástima’ ver a Vania Bludau en EVDLV (VIDEO)

Christian Domínguez opinó sobre la participación de su expareja Vania Bludau en el sillón rojo de El Valor de la Verdad.

El cumbiambero declaró a Reporte Semanal antes de la emisión de El Valor de la Verdad. El también exchico reality dijo que ver sentada a Vania Bludau en el sillón rojo le da entre ‘gracia y lástima’.

"Me da pena porque tienes que tener un respeto a tu relación, a tu pareja. No pasa nada. Yo me voy a vacilar, voy a terminar de ver, me reiré. Según lo que vea me pronunciaré o de repente lo omitiré", explicó.

Además, lamentó no haber continuado con el juicio contra Vania Bludau por difamación que inició precisamente en 2016, luego que Vania se sentará por primera vez en el sillón rojo de El Valor de la Verdad.

"Qué iba a imaginar que después de años, de tantos años todavía pudiera aparecer. Yo hubiera continuado o hubiera terminado (el juicio en su contra), indicó Christian Domínguez.